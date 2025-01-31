Совет судей Украины обратился с призывом к Министерству обороны разрешить, чтобы бронирование от мобилизации работников аппаратов судов составляло не менее 80%, а сотрудников судебной охраны – 100%.

В обращении говорится, что с 28 февраля часть работников аппаратов судов может потерять бронь вследствие окончания действия отсрочки в соответствии с постановлением Кабинета министров № 1332 от 22 ноября 2024 года. В то же время руководители прокуратуры и полиции планируют забронировать максимально возможное количество своих сотрудников.

В связи с этим Совет судей просит Минобороны и межведомственную рабочую группу по организации призыва военнообязанных граждан на военную службу во время мобилизации, созданную при Кабмине, пересмотреть нормы бронирования работников аппаратов судов и органов судейского управления.

При этом в Минобороны пока не идут навстречу судебной власти и не облегчают процедуру бронирования сотрудников аппаратов судов.

"В последнее время в Совет судей Украины начали поступать обращения от судов об увеличении процента бронирования помощников судей и государственных служащих категорий должностей "Б" и "В" в местных и апелляционных судах. Нам сообщают, что фактически есть отказы в бронировании, если лимит бронирования в суде превышен на 50% от числа военнообязанных работников аппаратов судов. Однако мы исходим из позиций того, что должен быть одинаковый подход к бронированию работников по аналогии с другими государственными органами", – считает глава Совета судей Богдан Монич.

Ранее мы сообщали, что украинские критические предприятия смогут непрерывно бронировать сотрудников в "Дие" до 1 марта.

Также мы рассказывали, что Кабмин упростил порядок бронирования от мобилизации сотрудников газовой отрасли.