Владимир Зеленский сегодня имел продолжительный разговор с руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Кириллом Будановым. По словам президента, речь шла о перспективах и сценариях.

Об этом он сообщил в своем традиционном вечернем обращении.

"Был также сегодня долгий разговор с Будановым по поводу наших задач и перспектив, разных сценариев. Важно действовать активно", - отметил Зеленский.

Напомним, на днях СМИ написали, что Буданов на встрече с руководителями парламента и фракций заявил депутатам об угрозе существованию Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета. В ГУР эту информацию сразу опровергли.

А позже сам Буданов прокомментировал публикации неприличным анекдотом.

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