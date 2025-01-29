Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал публикации СМИ о том, что он заявил народным депутатам об "угрозе существованию Украины", если мирные переговоры не начнутся до лета.

Об этом он сказал в комментарии для Ютуб-канала "Исландия".

На просьбу высказаться о ранее появившийся в сети информации глава ГУР сообщил, что на такие публикации лучше всего ответить известным анекдотом.

"Я вам анекдот расскажу. Старый, всем знакомый. Сидят две бабки во дворе, и одна другой говорит: "Смотри, вон пошла, а дочь у нее шлюха". Другая отвечает: "Так у нее же сын". - "Ну, пусть всем теперь рассказывает, что это не так". Это мой ответ", - сказал Буданов.

При этом в видеоролике он уточнил, что ранее в ГУР уже отреагировали на публикации прессы, заявив, что приведенные СМИ слова не соответствуют действительности.

Напомним, несколько дней назад Буданов заявил депутатам на закрытой встрече: если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины.

Между тем в последние дни в политических и дипломатических кругах Украины активно обсуждают якобы уже составленный Дональдом Трампом и его командой план-график завершения войны за 100 дней.