Министерство обороны РФ заявляет о захвате городе Торецка в Донецкой области, за который шли бои с лета прошлого года.

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства.

Как сказано в публикации, в захвате участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр".

Украина этой информации не подтверждала. Сегодня днем Министерство внутренних дел объявило, что город держится.

На карте военного ресурса Deep State большая часть Торецка показана под контролем войск РФ или в серой зоне. Но несколько небольших участков на окраинах находятся под контролем ВСУ.

В конце января карты свидетельствовали, что российские войска заметно продвинулись в Торецке.

Война в Украине идет 1080-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В РФ заявляют о контратаке ВСУ в Курской области. Армия РФ продвинулась в одном из ключевых сел к западу от Курахово - Андреевке, свидетельствует карта Deep State. Также у россиян есть продвижение в соседнем Дачном.

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