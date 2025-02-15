Российские войска близки к разрезанию "Андреевского мешка" под Курахово Донецкой области. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика Deep State.

За минувшие сутки они продвинулись у Дачного и Зеленовки, подойдя со стороны последней почти вплотную к трассе на Запорожье. Таким образом разделяя потенциальный "мешок" к западу от Курахово.

Украинский военнослужащий с позывным "Мучной" сообщал, что после потери Дачного под Курахово ВСУ оказались на грани окружения.

"Сейчас бои постепенно переходят в южную часть Улаклов и Константинополя. Враг сможет окружить наши подразделения в любой момент, все зависит от того, когда поступит приказ это сделать и усилить давление на наши позиции", – написал он.

Ранее украинский военкор Богдан Мирошников заявил, что ВСУ потеряли село Дачное.

Война в Украине идет 1088-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 15 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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