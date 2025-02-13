Армия РФ продолжает наступление западнее Великой Новоселки в Донецкой области. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Также российские войска продвинулась около Барановки, что возле трассы Покровск - Константиновка.

И в Харьковской области на правом берегу Оскола около Двуречной.

Война в Украине идет 1086-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает наступать к западу от Великой Новоселки, под Покровском и на Кураховском направлении, свидетельствует карта Deep State. ВСУ продолжили наступать в районе Песчаного. В Харьковской области армия РФ существенно расширила свое присутствие на правом берегу реки Жеребец южнее Макеевки. Трамп и Путин провели свой первый официальный разговор.

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