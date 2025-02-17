Армия РФ окончательно перерезала основную трассу в Андреевском мешке, а также существенно продвинулась в его восточной части.

Об этом свидетельствует карта украинского военного телеграм-канала Deep State.

Также россияне продолжают продвижение западнее Великой Новоселки, захватили Срибное в Покровском районе Донецкой области и расширили плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области в районе Новомлынска.

Война в Украине идет 1090-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные сообщили, что российские войска захватили карман восточнее деревни Улаклы под Курахово в Донецкой области. Также, по данным паблика Deep State, РФ продвинулась западнее Константинополя, с севера от Андреевки и возле Великой Новосёлки. В свою очередь, как заявили в ОСГВ "Хортица, ВСУ освободили село Песчаное в Донецкой области, что к юго-западу от Покровска.

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