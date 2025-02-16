Вооруженные силы Украины освободили село Песчаное в Донецкой области, что к юго-западу от Покровска. Также российские войска были потеснены в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телеканала "Киев".

"Низка контратак украинских сил имела определенный успех. В частности, уже сообщено было и уже можно говорить об освобождении села Песчаное. Это где-то 5 км к югу от Покровска", - рассказал Трегубов.

Он отметил, что ситуация на Покровском направлении меняется.

"Очень серьезные намерения были у россиян по полуокружению города Покровск. Но они понесли серьезные потери именно на этом направлении в прошлом месяце. В этом месяце они тоже, скажем так, были приостановлены и даже отвергнуты в отдельных населенных пунктах", – добавил спикер.

Ранее российские военные паблики утверждали, что ВСУ заняли часть села, но затем продвижение украинских войск под Покровском было остановлено. Они предполагают, что на следующей неделе ВСУ наступления возобновят и сообщают о высокой концентрации украинских войск на данном направлении, включая подразделения беспилотников.

Об атаках ВСУ на Песчаное сообщалось ещё на прошлой неделе. Очевидно, они имеют целью выйти в тыл российским войскам на выступе к западу от Покровска в районе Удачного и Котлино, чтоб затем этот выступ срезать.

Напомним, в последние пару недель российские военные паблики пишут о том, что ВСУ начали переброску крупных резервов на фронт.

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