В последние пару недель российские военные паблики пишут о том, что ВСУ начали переброску крупных резервов на фронт.

Особенно часто об этом сообщается по Покровскому направлению и в Курской области. Пишут о контратаках ВСУ в этих местах, а по Курской области - о продвижении украинских войск на несколько километров в районе Суджи (атаки под Покровском, как утверждают россияне, отбиваются).

По мнению российских пабликов, задачей-минимум этих действий является остановка российского продвижения, задачей-максимум - переход ВСУ в крупное наступление. Как предполагают россияне, это делается, в том числе, для убеждения Трампа, что украинская армия может стабилизировать фронт и перехватить инициативу, а потому нужно не с Путиным компромиссы искать, а давать Украине больше оружия. А также для поднятия боевого духа в обществе (какова стратегия украинской власти по войне мы писали здесь).

Украина традиционно движения войск не комментирует. Но, судя по косвенным признакам (сообщения в соцсетях), на фронт сейчас отправляются многие боеспособные подразделения.

И это действительно помогло замедлить российское наступление. По крайней мере под Покровском - где продвижения у россиян уже нет больше недели (хотя по другим направлениям РФ продолжает продвигаться - к западу и северо-западу от Курахово, около Часов Яра, Купянска, Лимана, Торецка).

Но дальнейшее развитие событий будет зависеть от того есть ли достаточно резервов ВСУ, чтоб и далее поддерживать ими фронт. И есть ли достаточно резервов у российских войск, чтоб и дальше поддерживать давление на украинские позиции.

В общем, как и прежде, ключевую роль будет играть "математика резервов". Та сторона, которая ошибется в расчетах и спалит свои лучшие резервы в атаках для решения локальных и краткосрочных задач, не приводящих к переломным изменениям в целом на фронте, окажется в проигрышном положении в более долгосрочной перспективе.