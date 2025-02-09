Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем украинских Сил обороны. Информация о захвате города является российским фейком.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Им просто надо было "прибить" информационную повестку собственных потерь в Курской области. И они начали рассказывать собственному населению о каком-то там контроле..." - сказал Трегубов.

По его словам, в Торецке идут тяжелые городские бои, но они тяжелые уже который месяц.

"И ни о каком контроле россиян над городом речь не идет", - отметил спикер.

Напомним, в минобороны РФ 7 февраля заявили о захвате Торецка, за который шли бои с лета прошлого года.

Война в Украине идет 1082-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщал, что ВСУ продвинулись в Курской области, войдя в село Черкасская Конопелька к юго-востоку от Суджи и подойдя к окрестностям Фонасеевки. Российские войска продвинулись в Андреевке к западу от Курахово, в районе Часового Яра и Торецка и около Тернов. Россия увеличивает свою армию на 100 тысяч солдат.

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