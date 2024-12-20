Войска РФ окончательно ликвидировали "Успеновский мешок" к югу от Курахово Донецкой области. Об этом сообщает военный паблик Deep State.

По данным паблика, россияне захватили Трудовое и Успеновку, заняв последний клочок "Успеновского мешка". Также занято село Константинопольское.

"К сожалению, выйти из него смогли не все и пусть это будет на совести до конца дней ответственных за эту ошибку", – пишет DS.

По его информации, в настоящее время армия РФ перегруппировывается на занимаемом участке, а также активизировалась на флангах уже нового потенциального "мешка" вокруг самого Курахово: непрерывно совершаются штурмовые действия из Старых Тернов в направлении отрезка Шевченко-Андреевка, дополнительное давление также присутствует со стороны Солнцевки, которую россияне недавно заняли полностью.

Также проводятся атаки в районе Зеленовки, сообщает DS. Паблик пишет, что здесь российские войска "активно используют технику и пехоту, забрасывая ее как можно ближе к линии столкновения, там она рассредоточивается и пытается закрепиться в посадках, с целью дальнейшего продвижения".

"На этом участке цель – Андреевка, к которой они пытаются пробраться через Константинополь. Надеемся, на этот раз внимание будут обращать именно на фланги, которые в прошлый раз привели к образованию "Успеновского мешка", – пишет DS.

Также согласно карте Deep State россияне продвинулись в Курской области в районе деревни Кругленькое. Видно продвижение в сторону Малой Локни на севере плацдарма ВСУ.

О продвижении РФ около Кругленького на днях сообщали российские паблики.

Ранее в сети писали, что в атаках в этом районе участвовали северокорейские войска.

Напомним, Deep State сообщал, что россияне вошли в село Песчаное под Покровском и захватили Успеновку к югу от Курахово.

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