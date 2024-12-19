Россияне за минувшие сутки продвинулись под Покровском Донецкой области, войдя в село Песчаное (из которого раньше контратаковали ВСУ).

Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

К югу от Курахово россияне захватили Успеновку, о чем вчера писали российские паблики.

Напомним, ранее войска РФ взяли населенный пункт Анновка, ликвидировав таким образом "мешок" к югу от Курахово Донецкой области, за который шли бои последние недели.

Война в Украине идет 1030-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Россияне продвинулись к югу и северу от Курахово, развивая угрозу его окружения. Карта Deep State свидетельствует, что россияне захватили Сонцовку на северном фланге. Численность российской группировки войск в Украине постепенно увеличивается.

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