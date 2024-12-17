Войска РФ взяли населенный пункт Анновка, ликвидировав таким образом "мешок" к югу от Курахово Донецкой области, за который шли бои последние недели.

Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Напомним, российские паблики, а также украинские военные сообщали о потере Анновки и ликвидации "мешка" ещё несколько дней назад.

Западнее россияне, как видно по карте Deep State, ещё ближе подошли к трассе на Курахово с запада. Они уже менее, чем в двух километрах от ключевого села Константинополь.

С выходом на трассу в окружении может оказаться вся группировка ВСУ около Курахово.

Ранее мы рассказывали о том, что происходит южнее Курахово, где ВСУ попали в оперативное окружение.

Война в Украине идет 1028-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина контратаковала крупными силами к югу от Покровска, где у россиян на минувшей неделе был прорыв. Армию РФ удалось оттеснить от села Песчаное, после чего ВСУ попытались отбить крупное село Шевченко, но эта атака провалилась. Также россияне прорвались к Зеленовке и опасно приблизились к трассе, которая ведет в Курахово со стороны Запорожья. Если российские войска перережут трассу, это грозит образованием "котла" к югу от Курахово.

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