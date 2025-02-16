Российские войска захватили карман восточнее деревни Улаклы под Курахово в Донецкой области.

Об этом сообщил украинский военный с позывным "Мучной".

"Некоторые наши воины смогли выйти под вражеским обстрелом, другие попали в плен, вот скажите пожалуйста, сколько я об этом предупреждал, чтобы вот такую ​​очевидную х@рню создать под конец?" - пишет он.

Ранее о том, что российские войска вошли в Улаклы и фактически блокировали позиции ВСУ восточнее, сообщал военный паблик Deep State.

Война в Украине идет 1089-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Вчера страны G7 договорились, что новые санкции против РФ будут зависеть от участия Москвы в переговорах по Украине. По данным СМИ, Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии в конце февраля. США обсудят с европейцами гарантии безопасности Украине.

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