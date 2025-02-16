Резко усложнилась обстановка в Андреевском "мешке" под Курахово Донецкой области.

Судя по карте украинского военного паблика Deep State, войска РФ перерезали трассу в районе села Улаклы и продвинулись западнее в районе Константинополя. К этому селу они подошли вплотную. Улаклы же частично захвачены.

Вчера украинские военные сообщали о массированном штурме с юга на Улаклы и Константинополь.

Также есть встречное продвижение с севера, от Андреевки. В итоге горловина восточной части "мешка" сузилась примерно до 800 метров.

Также у РФ новое продвижение к северо-западу от Великой Новосёлки. Вектор движения - в направлении той же трассы на Запорожье.

Ещё одно продвижение - со стороны Новоелизаветовки к югу от Покровска. Там россияне сократили расстояние до границ Днепропетровской области за неделю на два километра.

Ранее украинский военкор Богдан Мирошников заявил, что ВСУ потеряли село Дачное.

Война в Украине идет 1089-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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