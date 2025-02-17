В понедельник, 17 февраля, в Украине идет 1090-й день войны с Россией.

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9.09 В Киевской области в результате ночной атаки беспилотников горели производственный цех и склад, сообщает ОВА.

Также повреждены частные дома.

8.48 Стармер заявил о готовности разместить британские войска в Украине.

У Лондона есть «готовность внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, при необходимости размещая наши собственные войска», - написал он в статье для The Telegraph.

«Я не говорю это легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность, которая приходит с потенциальным риском британских военнослужащих. Но любая роль в обеспечении безопасности Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента и безопасности этой страны», - добавил он.

При этом Стармер считает, что «только США могут удержать Путина от повторного нападения» и нужны гарантии безопасности непосредственно от Вашингтона.

Напомним, ранее глава Пентагона Хегсет заявлял, что американцы не будут отправлять войск в Украину. И что европейские страны не смогут это сделать под эгидой НАТО (то есть при ударах по ним со стороны России весь Альянс «вписываться» не будет).

7.56 В Краснодарском крае беспилотники атаковали Ильский НПЗ, сообщают российские паблики.

Пишут о падении обломков в районе предприятия и о пожаре.

Официально власти края не подтверждают прилёта по НПЗ. Но пишут о повреждённых частных домах.