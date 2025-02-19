Армия РФ готовятся наступать на четыре села к западу от Курахово, чтобы выровнять линию боевого соприкосновения.

Об этом пишет телеграм-канал военного обозревателя Deep State.

Так паблик комментирует продвижение армии РФ в андреевском мешке западнее административного центра.

При этом DS пишет, что неприятель некоторое время осуществлял концентрацию войск в районе посёлков Зеленовка и Сухие Ялы.

"Теперь они начали применять свои накопления, полностью оккупировав населённый пункт Зеленовка и развивая свой успех на Улаклы, заняв южную часть села. Враг вышел на юго-восточные окраины села Константинополь и проводит закрепление", – сообщает обозреватель.

Параллельно с этим, как пишет паблик, армия РФ "полностью заняла село Дачное, следующее после Курахово".

"Долгое время там находились бойцы Сил обороны, а продвижение (РФ - Ред.) в сторону Улаклов и Константинополя ставило под угрозу их пребывание там. Уточняется информация о пребывании кого-нибудь между Удачным и Зеленовкой. Одновременно с этим русские постепенно поглощают Андреевку, являющуюся основной целью в данном районе", – уточняется в сообщение.

DS объясняет, что в настоящее время россияне "прилагают усилия, чтобы выровнять линию боевого соприкосновения, оккупировав населённые пункты Андреевка, Улаклы, Константинополь и Разлив".

Ранее военкор Богдан Мирошников сообщаил, что россияне окружили украинских военных в андреевском мешке.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска снова продвинулись вдоль трассы на Запорожье к западу от Курахово и вошли с юга в село Константинополь, которое имеет ключевое значение для ликвидации андреевского мешка, где удерживает позиции украинская армия. Вместе с этим противник продолжает наступление к западу от Великой Новосёлки.

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