Россия модернизировала "Шахеды" и другие ударные БПЛА, сообщает военная разведка Украины.

По ее информации, с начала 2025 года был зафиксирован ряд существенных изменений в строении российских аналогов Shahed-136 – "Герань-2" и "Гарпия".

Теперь масса их боевой части увеличена до девяноста килограмм. Ряд изменений есть и в конструкции беспилотников, у которых антенны заменены на более современные российского производства.

Запущенные дроны-камикадзе ведут видеосъёмку и автоматически передают видео-файлы в telegram-бот.

Одновременно "Герберы", что раньше выполняли роль имитационных мишеней, начали снаряжать взрывными частями и инженерными боеприпасами.

Вместе с этим в РФ налаживают производство аналога иранскго Shahed-238 – "Герань-3" с малогабаритным турбореактивным двигателем, обеспечивающим дрону скорость полёта до 550-600 км/ч и дальность поражения до 2 500 км.

Ранее появились сообщения, что новые дроны ВСУ могут нести авиабомбы на 2 000 км.

Война в Украине идёт 1091-й день. Последние новости с главными событиями 18 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты Deep State, армия РФ окончательно перерезала основную трассу, ведущую в Андреевское окружение, а также существенно продвинулась в его восточной части. Украинские военные сообщили, что россияне захватили "карман" восточнее деревни Улаклы под Курахово. Кроме того, неприятель расширил плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области около посёлка Новомлынска.

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