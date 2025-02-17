На Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) все еще тлеет утеплитель кровли саркофага, который в пятницу, 14 февраля, был атакован российским дроном. Верхолазы вскрывают конструкцию для тушения.

Об этом сообщает ГСЧС.

"В настоящее время три группы верхолазов осуществляют частичное вскрытие конструкций укрытия и гашения 3 ячеек тления утеплителя кровли", - говорится в сообщении.

С помощью БПЛА с тепловизором постоянно мониторится ситуация и состоянии воздуха. Радиационный фон в норме.

"Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает допустимые значения. Ситуация полностью контролируется", - пишет ГСЧС.

Напомним, в МАГАТЭ вчера сообщили, что внутренняя облицовка арки укрытия 4-го энергоблока была пробита. От взрыва образовалось отверстие диаметром около шести метров, повреждены часть оборудования и электрические кабели.

Война в Украине идет 1090-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.