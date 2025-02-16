Пожары ещё продолжаются. В МАГАТЭ рассказали о ситуации на Чернобыльской АЭС после удара РФ
Украинские пожарные работают круглосуточно, чтобы полностью потушить небольшие пожары, которые все еще тлеют после удара беспилотника по укрытию Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).
Экспертов МАГАТЭ, работающие на месте, получили неограниченный доступ к месту взрыва и провели обширный обход для оценки ущерба
По их словам, внутренняя облицовка арки была пробита. От взрыва образовалось отверстие диаметром около шести метров, повреждена часть оборудования и электрические кабели.
"Однако структурные опорные балки, по-видимому, не получили серьезных повреждений", - говорится в сообщении агентства.
Уровень радиации на объекте также не изменился.
Украинские власти предъявили экспертам останки дрона.
"Это был, несомненно, очень серьезный инцидент, когда беспилотник ударил и повредил большую защитную конструкцию на крупном ядерном объекте. Как я неоднократно заявлял во время этой разрушительной войны, атака на ядерный объект абсолютно недопустима, этого никогда не должно происходить", - заявил директор агентства Рафаэль Гросси.
Напомним, 14 февраля россияне ударили дроном с фугасной боевой частью по саркофагу над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС.
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