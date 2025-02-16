Украинские пожарные работают круглосуточно, чтобы полностью потушить небольшие пожары, которые все еще тлеют после удара беспилотника по укрытию Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Экспертов МАГАТЭ, работающие на месте, получили неограниченный доступ к месту взрыва и провели обширный обход для оценки ущерба

По их словам, внутренняя облицовка арки была пробита. От взрыва образовалось отверстие диаметром около шести метров, повреждена часть оборудования и электрические кабели.

"Однако структурные опорные балки, по-видимому, не получили серьезных повреждений", - говорится в сообщении агентства.

Уровень радиации на объекте также не изменился.

Украинские власти предъявили экспертам останки дрона.

"Это был, несомненно, очень серьезный инцидент, когда беспилотник ударил и повредил большую защитную конструкцию на крупном ядерном объекте. Как я неоднократно заявлял во время этой разрушительной войны, атака на ядерный объект абсолютно недопустима, этого никогда не должно происходить", - заявил директор агентства Рафаэль Гросси.

Напомним, 14 февраля россияне ударили дроном с фугасной боевой частью по саркофагу над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС.

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