Радиационный фон в Киеве и в области в норме.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как сказано в сообщении, специалисты постоянно делают замеры фона и мониторят ситуацию.

А министр экологии Светлана Гринчук заявила, что на Чернобыльской атомной станции в 21:30 локализовали возгорание на наружной обшивке укрытия. Она тоже заверила, что радиационный фон в норме.

Напомним, утром Владимир Зеленский заявил, что ночью россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью саркофаг над разрушенным энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции.

Вечером главный инженер станции Александр Титарчук сообщил, что на Чернобыльской АЭС есть вероятность утечки радиоактивных веществ.

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