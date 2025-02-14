На Чернобыльской АЭС есть вероятность утечки радиоактивных веществ.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил главный инженер станции Александр Титарчук.

По его словам, если раньше специалисты уверяли, что угрозы утечки нет, то теперь она появилась.

"Вероятность утечки радиоактивных веществ сейчас есть. В силу этих или других действий, которые могут быть на старом объекте укрытия... Тем не менее ситуация контролируемая. Превышение контрольных уровней относительно радиационного фона на площадке не зафиксировано", - сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что ночью россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью по саркофагу над разрушенным энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции.

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