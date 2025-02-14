В пятницу, 14 февраля, в Украине идет 1087-й день войны с Россией.

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Последние новости

10:09 На Мюнхенской конференции "все очень злые" из-за удара БПЛА по Чернобыльской АЭС, заявляет глава ОП Андрей Ермак.

"Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые", - заявил глава ОП.

Говорит, Украина сегодня представит американцам "много информации" об этом ударе.

10:06 Также в Киевской области ночью были атакованы склады полиграфии в Фастовском районе, сообщает ГСЧС.

09:53 В ГСЧС показали остатки дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.

09:36 МАГАТЭ подтвердило взрыв на Чернобыльской АЭС.

Сообщается, что около 01:50 сотрудники Агентства на Чернобыльской площадке услышали взрыв со стороны саркофага над разрушенным энергоблоком, что вызвало пожар.

"Им сообщили, что в крышу НБК врезался БПЛА",- говорится в сообщении.

09:25 Глава ОП Андрей Ермак показал последствия прилета дрона по ЧАЭС.

09:20 Ночью ударный дрон попал по саркофагу над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС, сообщает президент Владимир Зеленский.

Пожар потушили, радиационный фон не повышался.

08:10 Сегодня ночью россияне наносили удары по Харьковской области. Есть пострадавшие, сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

В Богодухове в результате падения обломков БПЛА Герань-2 разрушено хозяйственное сооружение. Повреждены 5 частных домов, трактор и автомобиль.

Пострадали 18-летний молодой человек и 16-летняя девушка, они получили острую реакцию на стресс.

В Купянске в результате вражеского обстрела (предварительно РЗСВ) разрушен частный жилой дом, гараж, повреждены 2 частных жилых дома.

Пострадали двое мужчин 46 и 76 лет, последний госпитализирован в медицинское учреждение.

08:00 Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с представителями Украины и РФ в Саудовской Аравии. Она пройдет на следующей неделе, заявил он.

"Увидим, удастся ли нам прекратить эту войну", - сказал Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что планирует встретиться в Эр-Рияде с Путиным. Но в нынешнем заявлении он уточнил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии встретятся не он и Путин, а представители Украины, США и России.