Сегодня ночью россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью по саркофагу над разрушенным энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции", - написал президент.

Пожар в результате атаки дрона уже ликвидирован.

В МАГАТЭ сообщили, что около 01:50 сотрудники Агентства на Чернобыльской площадке услышали взрыв со стороны саркофага над разрушенным энергоблоком, что вызвало пожар.

"Им сообщили, что в крышу НБК врезался БПЛА",- говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимые значения.

На Мюнхенской конференции "все очень злые" из-за удара БПЛА по Чернобыльской АЭС. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые", - заявил глава ОП.

Говорит, Украина сегодня представит американцам "много информации" об этом ударе.

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