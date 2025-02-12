Сегодня, 12 февраля, под утро россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил об ударе баллистическими ракетами.

По сообщениям службы чрезвычайных ситуаций, в Оболонском районе начался пожар в офисном здании. Один человек погиб, ещё трое ранены.

В Голосеевском районе произошёл масштабный пожар в двухэтажном складском помещении на площади 600 квадратных метров.

В Соломенском и Святошинском районах Киева на крышах жилых домов начались пожары.

В некоторых районах города после удара пропало электричество, пишут СМИ.

Национальная полиция уже показала фото последствий удара по Киеву.

В киевских пабликах появились кадры офисных зданий, которые пострадали на Оболони.

Также сообщалось об ударе по Киевской области дронами и ракетами.

В частности, в Бориспольском районе обломками сбитых БПЛА повреждены девять частных домов и автомобиль.

В Обуховском районе идет масштабный пожар после прилета: как сообщают власти, горят "нежилые помещения".

Между тем в Воздушных силах ВСУ заявляют, что сбили шесть запущенных по Украине баллистических ракет. Предположительно, именно они обстреляли Киев (поскольку запускались с севера).

Еше один "Искандер", выпущенный из Крыма, сбить не удалось.

Кроме того, было выпущено 123 "Шахеда" и других дронов. 71 беспилотник сбит, 40 "локационно потеряны". То есть более десятка БПЛА куда-то попали.

"В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина", - сообщают Воздушные силы.

Напомним, накануне россияне атаковали энергосистему и газовую инфраструктуру Украины. Вводились экстренные отключения света.

Война в Украине идет 1085-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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