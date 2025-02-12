Утром россияне ударили ракетами и дронами по Киеву и области. Есть жертвы, возникли пожары
Сегодня, 12 февраля, под утро россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил об ударе баллистическими ракетами.
По сообщениям службы чрезвычайных ситуаций, в Оболонском районе начался пожар в офисном здании. Один человек погиб, ещё трое ранены.
В Голосеевском районе произошёл масштабный пожар в двухэтажном складском помещении на площади 600 квадратных метров.
В Соломенском и Святошинском районах Киева на крышах жилых домов начались пожары.
В некоторых районах города после удара пропало электричество, пишут СМИ.
Национальная полиция уже показала фото последствий удара по Киеву.
В киевских пабликах появились кадры офисных зданий, которые пострадали на Оболони.
Также сообщалось об ударе по Киевской области дронами и ракетами.
В частности, в Бориспольском районе обломками сбитых БПЛА повреждены девять частных домов и автомобиль.
В Обуховском районе идет масштабный пожар после прилета: как сообщают власти, горят "нежилые помещения".
Между тем в Воздушных силах ВСУ заявляют, что сбили шесть запущенных по Украине баллистических ракет. Предположительно, именно они обстреляли Киев (поскольку запускались с севера).
Еше один "Искандер", выпущенный из Крыма, сбить не удалось.
Кроме того, было выпущено 123 "Шахеда" и других дронов. 71 беспилотник сбит, 40 "локационно потеряны". То есть более десятка БПЛА куда-то попали.
"В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина", - сообщают Воздушные силы.
Напомним, накануне россияне атаковали энергосистему и газовую инфраструктуру Украины. Вводились экстренные отключения света.
Война в Украине идет 1085-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.
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