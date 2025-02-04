Около 12:00 войска РФ нанесли ракетный удар по Изюму Харьковской области.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, армия РФ применила баллистическую ракету.

В результате удара четыре человека погибли, 20 были ранены, пять из них госпитализированы в медицинское учреждение. Еще один человек находится под завалами.

По словам Синегубова, удар пришелся по центральной части города. Частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом.

Удар прокомментировал и мэр города Валерий Марченко.

"Повредило админздание, еще одно админздание, расположенное рядом, многоэтажные дома. Военных здесь не было. Это здания, в которых работали наши службы: налоговая, соцзащита, казначейство. Погибли гражданские люди, по-видимому, они были в паспортном столе", - сказал городской глава.

А Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что из-за удара "разрушена часть здания городского совета".

На месте прилета работают спасатели, экстренная медицинская помощь и кинологическая служба.

Ранее ракетный удар был нанесен по Полтаве, вследствие чего снесло часть жилого дома. В доме погибла целая семья с двумя детьми.

Война в Украине идет 1077-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 4 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты Deep State, армия РФ расширила свой плацдарм на правом берегу реки Жеребец в Ивановке, что на Лиманском направлении. Также военкоры сообщали, что украинские войска отходят к западу от Курахово в Донецкой области. Речь идет об участке возле трассы на Запорожье, у села Константинополь. Его захват позволит РФ окружить части ВСУ к юго-западу от Курахово.

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