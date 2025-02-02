В Полтаве завершены спасательные работы на руинах многоквартирного жилого дома, разрушенного в ходе очередной массированной атаки РФ по территории Украины.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины на своей странице в Фейсбуке.

Погибли 14 человек, среди которых три ребёнка: семи, девяти и 12-ти лет.

От воздушной атаки пострадали 20 горожан, в том числе четыре ребёнка.

Как мы сообщали, в ходе российской воздушной атаки в Полтаве погибла семья с 9-летним ребёнком.

Война в Украине продолжается 1075-й день. Последние новости с главными событиями 2 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

По данным Deep State, за прошедший месяц войска РФ захватили 325 квадратных километров украинской территории. Также обозреватель подтверждает, что россияне захватили посёлок Новомлинск рядом с деревней Двуречная под Купянском.

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