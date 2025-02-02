В результате ракетного удара 1 февраля по Полтаве погибла целая семья Яворских.

Об этом сообщил совладелец компании "Новая Почта", в которой работала погибшая Елена Яворская, Владимир Поперешнюк.

По его словам, из жизни ушли работавшая в почтовом контакт-центре "Новой почты" Елена, ее муж Дмитрий и их дочь – 9-летняя София.

"До последнего надеялись на чудо, но его, к сожалению, не произошло. Вчерашний прилет в Полтаве коснулся и "Новой Почты" – Россия убила нашу коллегу и ее семью. Погибла сотрудница контакт-центра "Новой Почты" Елена Яворская, ее муж Дмитрий и их дочь София, которой было всего 9 лет", - написал Поперешнюк.

Как выяснилось, семья Яворских жила на втором этаже разрушенного дома. По образованию Елена была учительницей биологии, однако в 2015 году устроилась работать на почту.

О маленькой Софии отзываются, как о постоянной читательницей местной библиотеки. Юная девочка, "которая искренне любила книги и всегда приходила в библиотеку с любознательным взглядом и открытым сердцем".

Напомним, в результате российского ракетной атаки в Полтаве погибли 14 человек, среди них двое детей. Также 17 человек получили ранения.

Война в Украине идет 1075-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 2 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.