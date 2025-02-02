В Полтаве увеличилось до 12 количество погибших от вчерашнего удара по многоэтажке
В Полтаве до 12 человек увеличилось количество погибших в результате вчерашнего удара по многоэтажке во время атаки РФ. Среди них два ребенка.
Об этом сообщает ГСЧС
17 – пострадавших, среди которых 4 детей, в возрасте 3 месяца, 2, 8 и 12 лет. Спасены 22 человека.
Работы продолжаются.
Напомним, в Полтавской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате вражеской атаки.
Вчера Россия совершила атаку на города Украины, применив разные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы.
В Сумской области во время дежурства в результате ночной атаки РФ погибли трое полицейских.
Также россияне вчера атаковали Харьков. Удар пришелся по Холодногорскому району, в пределах жилой застройки. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Война в Украине идет 1075-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 2 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.
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