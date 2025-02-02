В Полтаве до 12 человек увеличилось количество погибших в результате вчерашнего удара по многоэтажке во время атаки РФ. Среди них два ребенка.

Об этом сообщает ГСЧС

17 – пострадавших, среди которых 4 детей, в возрасте 3 месяца, 2, 8 и 12 лет. Спасены 22 человека.

Работы продолжаются.

Напомним, в Полтавской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате вражеской атаки.

Вчера Россия совершила атаку на города Украины, применив разные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы.

В Сумской области во время дежурства в результате ночной атаки РФ погибли трое полицейских.

Также россияне вчера атаковали Харьков. Удар пришелся по Холодногорскому району, в пределах жилой застройки. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Война в Украине идет 1075-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 2 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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