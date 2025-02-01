В Полтаве число погибших в результате утреннего удара РФ по многоэтажке выросло до семи человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"До 7 выросло число погибших в Полтаве", - написал он.

14 человек ранены. Среди травмированных – трое детей.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Задействованы кинологи ГСЧС с подготовленными поисковыми собаками.

В Полтавской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате вражеской атаки по Полтаве, сообщает ОВА.

Траур объявлен со 2 по 4 февраля.

Напомним, сегодня утром россияне ударили по многоэтажке в Полтаве. В здании полностью разрушен подъезд с 1 по 5 этаж.

Также в Сумской области в результате ночной атаки РФ погибли трое полицейских.

Война в Украине идет 1074-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.