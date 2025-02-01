В Сумской области в результате обстрела погибли трое полицейских. Фото иллюстративное

В ночь с 31 января на 1 февраля враг нанес авиаудар по Юнаковской громаде в Сумской области. В результате атаки россиян погибли 3 патрульных полицейских. 

Об этом сообщает Сумская ОВА. 

Погибшие сотрудники полиции дежурили в населенных пунктах громады. 

"Правоохранители погибли, добросовестно выполняя задачи по защите населения и охране порядка в пограничных громадах, ежедневно обстреливаемых врагом", - говорится в сообщении. 

Напомним, сегодня утром россияне ударили по многоэтажке в Полтаве. Полностью разрушен подъезд с 1 по 5 этаж. Четыре человека погибли. Пострадали 13 человек, среди которых 3 детей.

Также россияне атаковали Харьков. Удар пришелся по Холодногорскому району, в пределах жилой застройки. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

По Запорожью сегодня ночью РФ нанесла самый массированный удар за последнее время. Повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажный и частные дома, а также учебное заведение. 

Война в Украине идет 1074-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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