В ночь с 31 января на 1 февраля враг нанес авиаудар по Юнаковской громаде в Сумской области. В результате атаки россиян погибли 3 патрульных полицейских.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Погибшие сотрудники полиции дежурили в населенных пунктах громады.

"Правоохранители погибли, добросовестно выполняя задачи по защите населения и охране порядка в пограничных громадах, ежедневно обстреливаемых врагом", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром россияне ударили по многоэтажке в Полтаве. Полностью разрушен подъезд с 1 по 5 этаж. Четыре человека погибли. Пострадали 13 человек, среди которых 3 детей.

Также россияне атаковали Харьков. Удар пришелся по Холодногорскому району, в пределах жилой застройки. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

По Запорожью сегодня ночью РФ нанесла самый массированный удар за последнее время. Повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажный и частные дома, а также учебное заведение.

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