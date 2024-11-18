В Одессе 55 раненых в результате дневного удара РФ по городу, при этом три человека остаются в крайне тяжёлом состоянии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, электроснабжение уже есть в 6 районах области, частично отсутствует в Одесском районе. В Одессе возобновлена подача централизованного водо- и теплоснабжения.

Местные телеграм-каналы публикуют фото полицейских, погибших в результате удара по Одессе.

"Одесса – на генераторах", сообщают местные жители, публикуя видео, снятое в развлекательном районе Аркадия. По словам горожанина, света в городе нет с утра. При этом на генераторах работают даже карусели.

Ранее "Страна" писала о месте Одессы среди целей РФ при ударах по украинской энергетике.

Война в Украине идёт 999-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 18 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне россияне совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Всего было выпущено 120 ракет и 90 беспилотников. Минобороны РФ заявило об окружении украинских частей около деревни Ольговка Курской области. Речь идёт о Большом Ольговском лесе на северо-западе плацдарма ВСУ, где ранее уже сообщалось о наступлении российских войск (район Коренево). Украина этого не подтверждала.

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