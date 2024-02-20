Сегодня утром в Сумской области в результате прилета "Ланцета" в жилой дом погибла семья.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"В 5 часов утра враг нанес авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района. В результате обстрела произошел пожар в жилом доме" - сообщает ОВА.

Погибли мать, двое сыновей и двое их дальних родственниц: бабушка и женщина, которая приехала из другого города.

Ранее в приграничных с Россией районах Сумской области упали семь авиабомб, три человека погибли.

До этого в Сумской области войска РФ атаковали гражданские объекты. Ранены два человека.

Война в Украине идет уже 727-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне пытаются развить успех на запад и атаковать Ласточкино. По данным командующего группировкой "Таврия" ВСУ Тарнавского, бои идут на подступах к селу. На Запорожском направлении идут российские атаки с вероятной целью пробить коридор между Работино и Вербовым, разрезав удерживаемый ВСУ выступ на две части.

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