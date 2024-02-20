Во вторник, 20 февраля, в Украине идет 727-й день войны с Россией.

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20 февраля

09.50 Болгария задерживает обещанную поставку Украине 100 бронетранспортеров, сообщает Euroactiv.

Решение в парламенте было принято более трех месяцев назад. Страны подписали соглашение о поставке.

Но Министерство обороны Болгарии обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.

«Это не элементарная транспортная операция, потому что нужно задействовать довольно много составов», — заявил министр Тагарев.

В правящей партии говорят, что Минобороны "не работает оптимально", а Тагарева постоянно критикуют за его медленные действия.

08.57 "Тысячи мальчиков погибли ни за что". Илон Маск снова призвал остановить войну в Украине.

Он ответил на комментарии ряда блогеров, которые написали, что Украина по сути "проиграла войну", у нее не хватает солдат, и помощь 60 миллиардов от США не изменят этой ситуации.

"Вопрос лишь в том, сколько людей умрет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено год назад. С тех пор тысячи мальчиков погибли ни за что, а позиции Украины становятся слабее с каждым днем", - отреагировал на это Маск.

07.47 ВСУ ночью сбили все запущенные по Украине 23 "Шахеда".

Напомним, прилет при этом все же был в Кременчуге, где горело предприятие.

Также россияне нанесли удары двумя ракетами С-300/400 и авиаракетой Х-31. Их сбить не удалось.

07.38 Ночью был прилет по предприятию в районе Кременчуга, заявили власти Полтавской области.

После удара дрона возник сильный пожар. Пострадавших нет.