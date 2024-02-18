Число погибших в результате обстрела Краматорска и Славянска увеличилось до четырех человек. Сегодня утром в Краматорске спасатели из-под завалов дома достали тело сторожа школы и остатки тела бабушки погибшего парня.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

"17 февраля 2024 года, в 19:40, российская армия нанесла ракетный удар по Славянску. В результате атаки оккупантов потерпело разрушение помещение, в котором располагались пункт несокрушимости и социальная столовая. В то время в охваченном огнем здании находился сторож. По всей вероятности, его тело утром 18 февраля 2024 года обнаружили среди завалов спасатели", - говорится в сообщении.

Также вчера РФ ударила ракетами по частному сектору в Краматорске. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 46-летняя мать и 23-летний сын.

"В ходе поисково-спасательных работ найдены и остатки тела, вероятно, бабушки погибшего юноши", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в больницу доставлены супруги пенсионеры, которые получили травмы, находясь в собственном доме – это мужчина в возрасте 78 лет и его 75-летняя жена.

Также сегодня утром спасатели достали тело мужчины из-под завалов жилого дома в Купянске, куда вчера россияне сбросили авиабомбы. Накануне из-под завалов извлекли тело 55-летней женщины.

Война в Украине идет уже 725-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.