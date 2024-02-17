Сегодня днем российская армия обстреляла Херсон. Пострадали два человека, один мужчина погиб. Удары пришлись по жилой застройке.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина", - написал он.

Погибшему мужчине было 49 лет. Легкие ранения получила 49-летняя женщина. У нее – взрывная травма и ранение ноги.

Также в больницу доставили мужчину, 36 лет. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Напомним, сегодня утром российские войска атаковали беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области. Ранения получили два человека.

Также сегодня ночью армия РФ нанесла удар по Купянску. Пострадали 75-летний мужчина и 71-летняя женщина. Повреждены частные домовладения.

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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