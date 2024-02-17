Сегодня ночью российские войска нанесли удар по Купянску. Пострадали 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"2:35 враг совершил обстрел г. Купянск. Попадание в частное домовладение, где разрушены стены, кровля. В соседних домах выбило окна, стекла, кровли. Травмированы 75-летний мужчина и 71-летняя женщина, без госпитализации", - написал он.

Ближе к полуночи враг нанес удары по селу Черкасские Тишки Харьковского района. В жилом доме произошел пожар, обошлось без пострадавших.

Также вечером РФ атаковала село Казачья Лопань Харьковского района. Попали по окраине, без пожара и пострадавших.

Всего за прошедшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 13 населенных пунктов Харьковской области.

Накануне в результате обстрела ракетами С-300 поселка Великий Бурлук Купянского района Харьковской области погибли три человека.

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