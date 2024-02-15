После вчерашнего обстрела поселка Великий Бурлук Купянского района Харьковской области число жертв увеличилось до трех человек. Под завалами дома нашли тело 74-летней женщины.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По его словам, спасательные работы у пострадавших домов продолжаются.

Ранее Синегубов заявил, что 14 февраля враг совершил обстрел ракетами С-300 поселка Великий Бурлук Купянского района. После попадания в двухэтажный жилой дом погибли двое мужчин, пятеро гражданских получили травмы. Под завалами находились три женщины 74, 55, 27 лет.

Напомним, недавно ночью российские дроны разбомбили больницу, морг и кафе в селе Великий Бурлук под Купянском. Обошлось без пострадавших.

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