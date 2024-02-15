Утром 15 февраля в Запорожье под обстрел попал инфраструктурный объект. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем телеграм-канале.

Также, по его словам, повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли (выбиты окна, повреждены кровли).

Куртев добавил, что на местах работают все соответствующие службы.

Ранее мы писали, что во время ракетной атаки РФ утром 15 февраля во Львове зафиксировали прилет в объект инфраструктуры. Также повреждены дома и здание школы. Сообщалось о двух пострадавших. Город атаковало около 10 ракет.

А в Хмельницкой области после ракетной атаки россиян есть повреждения гражданских объектов.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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