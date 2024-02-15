Во Львове мэр Андрей Садовый подтвердил прилет по объекту инфраструктуры во время ракетной атаки РФ утром 15 февраля.

Об этом мэр Львова написал в своем телеграм-канале.

"ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же есть одно попадание в объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также пострадали дома и здание школы. Взрывной волной в них выбило окна.

По словам Садового, город атаковали около десяти ракет.

Как сообщил глава ОВА Максим Козицкий, продолжается пожар на объекте инфраструктуры во Львове, куда был прилет.

Также, по его словам, в 16 жилых домах на улице Научной взрывной волной выбило часть окон, повреждены автомобили.

Пострадали два человека.

Как мы писали, утром 15 февраля РФ осуществила очередной ракетный удар по Украине. В частности, воздушная тревога в Киеве длилась более двух часов. Силами и средствами ПВО все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены.

В то же время в Хмельницкой области после ракетной атаки россиян есть повреждения гражданских объектов.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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