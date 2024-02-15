РФ ударила ракетами по Хмельницкой области утром 15 февраля.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.

"Сегодня утром враг вновь нанес массированный удар по Украине. На Хмельниччине есть повреждения гражданских объектов", - сообщили в ОВА.

Информация о пострадавших на момент публикации сводки не поступала. Власти призвали "сохранять информационную тишину", пока работают соответствующие службы.

Утром в Киеве сообщили о том, что ПВО отбила все запущенные ракеты. Воздушная тревога длилась более двух часов.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Индустриальный проспект - главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ.

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