Утром 15 февраля РФ осуществила очередной ракетный удар по Украине. Ракеты разного типа зашли на Киев по разным направлениям.

Об этом сообщили в КГВА.

Воздушная тревога в Киеве длилась более двух часов. Силами и средствами ПВО все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены.

По оперативной информации – в столице обошлось без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Индустриальный проспект - главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ.

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