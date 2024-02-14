После ракетной атаки по Киеву 7 февраля количество жертв увеличилось до пяти человек.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Число жертв вражеской атаки на столицу 7 февраля увеличилось до 5 человек. В больнице скончалась пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе", - заявил он.

Кличко добавил, что женщина находилась в очень тяжелом состоянии. Врачи неделю боролись за ее жизнь.

Напомним, что 7 февраля РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Позже стало известно, что в Киеве было четверо погибших и 19 пострадавших после ракетного удара РФ.

В нашем материале мы показали последствия обстрела Киева, кадры многоэтажного дома в Голосеевском районе Киева со стороны прилета. Было разрушено несколько балконных перекрытий. Повреждено минимум семь этажей.

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