В донецком Нью-Йорке под завалами разрушенной обстрелом пятиэтажки погибли люди
Спасатели завершили поисковую операцию в разрушенном обстрелом пятиэтажном доме городка Нью-Йорк Донецкой области.
Видео публикует Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в своём телеграм-канале.
Разбор завалов длился три дня - спасателям мешали постоянные обстрелы.
По имеющимся данным, к моменту удара в этом доме проживало шесть человек, четверо из них успели спуститься в подвал, поэтому не пострадали. Остальные двое жителей, вероятно, оказались под завалами. Скорее всего, они погибли.
Ранее армия РФ ударила по Нью-Йорку ракетой и авиабомбами. Под завалами могут быть люди.
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