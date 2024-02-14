Спасатели завершили поисковую операцию в разрушенном обстрелом пятиэтажном доме городка Нью-Йорк Донецкой области.

Видео публикует Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в своём телеграм-канале.

Разбор завалов длился три дня - спасателям мешали постоянные обстрелы.

По имеющимся данным, к моменту удара в этом доме проживало шесть человек, четверо из них успели спуститься в подвал, поэтому не пострадали. Остальные двое жителей, вероятно, оказались под завалами. Скорее всего, они погибли.

Ранее армия РФ ударила по Нью-Йорку ракетой и авиабомбами. Под завалами могут быть люди.

Война в Украине идёт уже 721-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются заявления украинских военных о сложной ситуации на Авдеевском направлении. И о том, что в город прислали подкрепление. Под Бахмутом россияне могли продвинуться севернее Ивановского.

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