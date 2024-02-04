Сегодня днем российские военные обстреляли Торецк Донецкой области. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате сегодняшнего обстрела Торецка" - написал он.

Около часа дня россияне обстреляли город из артиллерии, попали в жилые дома.

"Раненые доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Точные последствия обстрела устанавливаем", - добавил глава ОВА.

Ранее мы писали, что российские войска обстреляли Славянск. От ракетного удара пострадали керамический цех, а также близлежащие многоэтажки и детский сад поблизости, где размещается социальная столовая. Обошлось без пострадавших.

Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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