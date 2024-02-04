Российские военные обстреляли Торецк Донецкой области. Погиб человек
Сегодня днем российские военные обстреляли Торецк Донецкой области. Один человек погиб, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате сегодняшнего обстрела Торецка" - написал он.
Около часа дня россияне обстреляли город из артиллерии, попали в жилые дома.
"Раненые доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Точные последствия обстрела устанавливаем", - добавил глава ОВА.
Ранее мы писали, что российские войска обстреляли Славянск. От ракетного удара пострадали керамический цех, а также близлежащие многоэтажки и детский сад поблизости, где размещается социальная столовая. Обошлось без пострадавших.
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