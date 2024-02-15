В Харьковской области в результате попадания двух авиабомб по гражданскому автомобилю погибли три человека.

Об этом сообщил 15 февраля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По словам Синегубова, в населенном пункте Ольховатской сельской общины зафиксировано попадание в автомобиль с гражданскими - погибли два человека, муж и жена. Рядом с машиной также нашли тело девушки около 17 лет.

Еще двое человек пострадали, загорелся жилой дом.

Ранее мы писали, что недавно после ночного обстрела в городе Люботин Харьковской области пострадали частные дома, поликлиника, фитнес-клуб и учебно-производственный комбинат.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Индустриальный проспект - главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ.

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