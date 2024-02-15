Ночью в Полтавской области после удара по складу возник пожар
Ночью 15 февраля в Полтавской области был прилет по складу в Миргородском районе.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в своем телеграм-канале.
По его словам, начался пожар на площади 100 м². Обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее мы писали, что утром Львов атаковали около десяти ракет, поврежден объект инфраструктуры, возник пожар. Пострадали два человека.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, силы ПВО сбили 13 из 26 ракет, выпущенных РФ по Украине в ходе ночной атаки.
Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Индустриальный проспект - главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ.
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