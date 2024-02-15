Ночью 15 февраля силы ПВО сбили 13 ракет из 26, выпущенных РФ по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95мс;

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

2 крылатые ракеты "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59;

2 зенитные управляемые ракеты С-300.

Не удалось сбить:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55;

5 баллистических ракет "Искандер-М"/ KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

2 зенитные управляемые ракеты С-300.

Как мы сообщали, утром Львов атаковали около десяти ракет, поврежден объект инфраструктуры, возник пожар. Пострадали два человека.

Кроме того, в Хмельницкой области после ракетной атаки россиян есть повреждения гражданских объектов.

В то же время все ракеты, атаковавшие Киев, были уничтожены.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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