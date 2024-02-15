Ночью силы ПВО сбили половину всех ракет, выпущенных РФ по Украине
Ночью 15 февраля силы ПВО сбили 13 ракет из 26, выпущенных РФ по Украине.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95мс;
- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;
- 2 крылатые ракеты "Калибр";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300.
Не удалось сбить:
- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55;
- 5 баллистических ракет "Искандер-М"/ KN-23;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300.
Как мы сообщали, утром Львов атаковали около десяти ракет, поврежден объект инфраструктуры, возник пожар. Пострадали два человека.
Кроме того, в Хмельницкой области после ракетной атаки россиян есть повреждения гражданских объектов.
В то же время все ракеты, атаковавшие Киев, были уничтожены.
Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
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