Сегодня днем российские войска обстреляли Херсон. Повреждены учреждение здравоохранения, остановка общественного транспорта. Пострадала одна женщина.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 13 февраля 2024 около 12:50, российские войска обстреляли город Херсон, вероятно, из артиллерийского оружия.

"Снаряды попали по территориям учреждений здравоохранения, остановке маршрутного транспорта", - говорится в сообщении.

В настоящее время известно об одной пострадавшей женщине, которая доставлена ​​в больницу.

Ранее по центральному району Херсона войска РФ ударили авиабомбой. В результате удара ранены 17-летний подросток и женщина 73 лет, которая находилась во дворе. Травмированную госпитализировали с контузией и осколочным ранением.

Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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