За сутки в результате обстрелов Донецкой области погиб один человек, трое ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Фейсбуке.

Повреждены 45 жилых домов, два детсада, школа, спортивная школа, религиозное сооружение, котельная, автомобили, критическая инфраструктура.

Пострадали населенные пункты Заря, Новогродовка, Селидово (в частности, повреждена котельная), Часов Яр, Очеретино.

Также в Нацполиции показали фото последствий обстрелов Донецкой области.

Ранее мы писали, что ночью РФ ударила по прифронтовой теплоэлектростанции. Повреждено оборудование.

Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное командование заявило, что ВСУ в Авдеевке начали отход на более выгодные позиции. В то же время подтвердилась информация о переброске подкреплений в город. 3-я штурмовая бригада заявила, что была срочно перекинута в Авдеевку.

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