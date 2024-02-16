Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Нацполиция

За сутки в результате обстрелов Донецкой области погиб один человек, трое ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Фейсбуке.

Повреждены 45 жилых домов, два детсада, школа, спортивная школа, религиозное сооружение, котельная, автомобили, критическая инфраструктура.

Пострадали населенные пункты Заря, Новогродовка, Селидово (в частности, повреждена котельная), Часов Яр, Очеретино.

Последствия обстрелов Донецкой области

Также в Нацполиции показали фото последствий обстрелов Донецкой области.

Последствия обстрелов Донецкой области

Последствия обстрелов Донецкой области

Последствия обстрелов Донецкой области

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